Il sindaco e l’assessore all’Istruzione hanno visitato questa mattina il Centro estivo comunale Colonia Enrichetta, situato nel Parco del Ticino. La visita è avvenuta durante una giornata dedicata ai bambini, con attività e giochi all’aperto. Nessun altro dettaglio sulle attività o sui partecipanti è stato comunicato.

È stata una mattinata all’insegna dell’energia e dell’entusiasmo quella vissuta al Centro estivo comunale Colonia Enrichetta, dove il sindaco Cesare Nai e l’assessore all’Istruzione Marina Baietta hanno fatto visita alla struttura immersa nel verde del Parco del Ticino. Gestito dalla cooperativa Start, il centro estivo è partito lo scorso 9 giugno e proseguirà per 12 settimane, confermandosi una risposta educativa fondamentale per le famiglie del territorio, sia dal punto di vista formativo che della conciliazione tra tempi di lavoro e di cura dei figli. La vera novità di quest’anno è l’apertura all’infanzia: per la prima volta la struttura accoglie circa 50 bambini della scuola dell’infanzia, che si aggiungono ai 120 ragazzi già iscritti tra primaria e secondaria di primo grado. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Colonia Enrichetta, una visita speciale

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