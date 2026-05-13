Una mostra da ascoltare a Xnl seconda visita speciale a Oltre le nuvole Beyond the Clouds

Prosegue a Xnl Piacenza il programma di visite speciali e percorsi guidati dedicati al progetto Oltre le nuvole. Beyond the Clouds.Venerdì 15 maggio, con due turni di visita alle ore 16 e alle ore 17,30, l’iniziativa Una mostra da ascoltare. Suoni e parole delle nuvole torna a proporre il.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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