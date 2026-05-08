Napoli si prepara ad accogliere l’arrivo di Papa Leone XIV nel pomeriggio, suscitando entusiasmo tra i cittadini. La visita del Papa, definita da lui stesso come un momento importante, porta con sé l’attenzione di molte persone che si radunano nelle strade e nelle piazze della città. La presenza papale è attesa con grande interesse, mentre le autorità locali organizzano le operazioni di accoglienza e sicurezza.

"> Napoli è in attesa con entusiasmo dell’arrivo di Papa Leone XIV, previsto per nel pomeriggio. Sarà un evento atteso, visto che sono passati sette anni dall’ultima visita papale: nel 2019, Papa Francesco si era recato in città per incontrare i fedeli partenopei. L’Indimenticabile Visita di Papa Francesco a Napoli. Il 21 giugno 2019, il Papa ha attraversato le strade di Napoli a bordo della sua papa mobile, dispensando benedizioni a cittadini e visitatori accorsi per abbracciarlo. Durante il suo soggiorno, ha partecipato anche a un importante convegno presso la Pontificia Facoltà Teologica di via Petrarca, dove ha avuto l’opportunità di confrontarsi con il mondo accademico.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Papa Francesco a Napoli: “Una città speciale e accogliente” durante la sua visita.

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