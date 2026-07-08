Colleferro Grande successo per Musicals lo spettacolo della Dance Movement Pironti che ha portato in scena passione tecnica e… famiglia

Notizia in breve

Lo scorso 21 giugno, al Teatro Comunale Vittorio Veneto, si è tenuto lo spettacolo “Musicals” della Dance Movement Pironti. La performance ha coinvolto il pubblico con numeri di danza e canto, evidenziando passione e tecnica. Lo spettacolo ha visto la partecipazione di diversi coreografi e ballerini, coinvolgendo anche membri delle loro famiglie. La rappresentazione ha avuto un grande riscontro di pubblico, con applausi prolungati alla fine della serata.