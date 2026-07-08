Colleferro Grande successo per Musicals lo spettacolo della Dance Movement Pironti che ha portato in scena passione tecnica e… famiglia
Lo scorso 21 giugno, al Teatro Comunale Vittorio Veneto, si è tenuto lo spettacolo “Musicals” della Dance Movement Pironti. La performance ha coinvolto il pubblico con numeri di danza e canto, evidenziando passione e tecnica. Lo spettacolo ha visto la partecipazione di diversi coreografi e ballerini, coinvolgendo anche membri delle loro famiglie. La rappresentazione ha avuto un grande riscontro di pubblico, con applausi prolungati alla fine della serata.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Lo scorso 21 Giugno, sul palco del teatro Comunale Vittorio Veneto è andato in scena uno spettacolo che L'articolo Colleferro. Grande successo per “Musicals”, lo spettacolo della Dance Movement Pironti che ha portato in scena passione, tecnica e. famiglia Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Successo per la lirica a Colleferro, videoservizio
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