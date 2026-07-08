Colleferro Grande successo per Musicals lo spettacolo della Dance Movement Pironti che ha portato in scena passione tecnica e… famiglia

Da cronachecittadine.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo scorso 21 giugno, al Teatro Comunale Vittorio Veneto, si è tenuto lo spettacolo “Musicals” della Dance Movement Pironti. La performance ha coinvolto il pubblico con numeri di danza e canto, evidenziando passione e tecnica. Lo spettacolo ha visto la partecipazione di diversi coreografi e ballerini, coinvolgendo anche membri delle loro famiglie. La rappresentazione ha avuto un grande riscontro di pubblico, con applausi prolungati alla fine della serata.

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