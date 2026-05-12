Colleferro Il Polo liceale G Marconi porta in scena sul palco del Teatro Vittorio Veneto con grande successo lo spettacolo Dante e la Valle del Sacco
A Colleferro, il liceo “G. Marconi” ha portato in scena uno spettacolo dedicato a Dante e alla Valle del Sacco, che si è svolto presso il teatro “Vittorio Veneto”. L’evento ha riscosso un grande successo tra il pubblico presente, offrendo una rappresentazione che ha coinvolto studenti e insegnanti. La rappresentazione ha attirato l’attenzione sulla figura del poeta e sulla storia locale legata alla valle.
Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – “Perché men paia il mal futuro e ‘l fatto, veggio in Alagna intrar lo fiordaliso, e L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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