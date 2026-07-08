Un nuovo studio evidenzia che i cereali integrali possono favorire la riduzione del colesterolo. A differenza di quelli raffinati, i cereali integrali mantengono più parti del chicco originale, offrendo così un apporto maggiore di fibre, minerali e sostanze vegetali. Questi elementi sono associati a benefici per la salute cardiovascolare. La differenza tra i due tipi di cereali riguarda principalmente la quantità di componenti nutritivi conservati.

I cereali integrali possono essere un aiuto importante per chi deve tenere sotto controllo il colesterolo. A differenza dei cereali raffinati, infatti, quelli integrali conservano una parte maggiore del chicco originale e quindi apportano più fibre, minerali e composti vegetali utili alla salute cardiovascolare. Le fibre, in particolare quelle solubili, possono contribuire a ridurre il colesterolo totale e il colesterolo LDL – il cosiddetto colesterolo "cattivo" – poiché aiutano a limitarne l'assorbimento a livello intestinale e ne favoriscono l'eliminazione. Per questo inserire più spesso cereali integrali nella dieta può essere molto utile per ridurre i livelli di LDL: ecco i cereali integrali che possono aiutare ad abbassare il colesterolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Colesterolo: i cereali integrali che aiutano ad abbassarlo

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Mangia questi 4 cereali integrali ogni giorno e abbassa il colesterolo in modo naturale

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