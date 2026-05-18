Il livello di colesterolo ‘cattivo’ è un parametro molto monitorato nelle analisi del sangue, ma recenti studi indicano che ridurlo da solo potrebbe non essere sufficiente per ridurre i rischi legati alla salute cardiovascolare. Oltre alle concentrazioni di LDL, bisogna considerare anche le fluttuazioni di questo parametro nel tempo, che potrebbero avere effetti differenti rispetto a un semplice abbassamento stabile. La gestione del colesterolo richiede quindi un’attenzione più ampia, che includa anche la stabilità dei valori.

Ormai lo conosciamo bene, il colesterolo ‘cattivo’. Ma attenzione: forse non tutti sanno che abbassarlo non basta. Stando agli specialisti è importante anche evitare ‘altalene’ che minacciano il cuore. Insomma, i livelli di colesterolo Ldl devono restare stabili per ridurre il rischio cardiovascolare, specie in pazienti che hanno già avuto episodi preoccupanti. Il messaggio arriva dal convegno “Harmony of Silencing”, dedicato alla gestione della ipercolesterolemia, alla luce delle Linee Guida internazionali che introducono nuovi parametri per la prevenzione cardiovascolare secondaria nelle persone ad alto rischio. Nel mirino proprio le fluttuazioni lipidiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Colesterolo, abbassarlo non basta: occhio alle fluttuazioni

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