Una dieta equilibrata può contribuire a tutelare la salute del cuore senza dover rinunciare a cibi gustosi. Sono indicati alimenti come pesce, olio extravergine d’oliva, cereali integrali, legumi e frutta secca. I cardiologi sottolineano che non è necessario eliminare completamente alcuni cibi, ma piuttosto adottare un approccio più consapevole nell’alimentazione quotidiana.

M angiare per proteggere il cuore non significa vivere di privazioni o rinunce drastiche. I cardiologi concordano su un punto fondamentale: non serve eliminare tutto ciò che è piacevole, ma costruire un’alimentazione più consapevole. Anche piccoli cambiamenti — come sostituire uno snack confezionato con frutta secca o scegliere pane integrale invece di quello bianco — possono fare una grande differenza nel tempo. Ecco gli alimenti che i cardiologi consigliano più spesso per prendersi cura del cuore senza rinunciare al piacere della tavola. Cuore: cosa sono le cardiopatie congenite e come diagnosticarle. guarda le foto I cibi amici del cuore: pesce azzurro e salmone.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal pesce all’olio extravergine d’oliva, fino a cereali integrali, legumi e frutta secca: ecco gli alimenti che aiutano a proteggere il cuore

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