Un uomo di 34 anni è stato arrestato dopo una perquisizione domiciliare durante la quale sono stati trovati diversi grammi di cocaina nascosti in casa, insieme a materiale utilizzato per il confezionamento della droga. I militari hanno sequestrato la sostanza e gli attrezzi, e hanno proceduto all’arresto dell’individuo. L’operazione fa parte di un’indagine in corso su attività di spaccio di stupefacenti nella zona.

L’attività investigativa si è conclusa con una perquisizione domiciliare eseguita nei confronti dell’uomo. Nel corso delle operazioni, i militari hanno rinvenuto, occultati all’interno di un pensile della cucina, un involucro in cellophane contenente circa 19 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e diverso materiale ritenuto idoneo al confezionamento della sostanza stupefacente. La droga, il bilancino e il materiale utilizzato per il confezionamento sono stati sottoposti a sequestro. Al termine delle formalità di rito, il 34enne è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Cocaina nascosta in casa e materiale per il confezionamento: arrestato un 34enne

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