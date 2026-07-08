Cocaina nascosta in casa e materiale per il confezionamento | arrestato un 34enne

Da fremondoweb.com 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dopo una perquisizione domiciliare durante la quale sono stati trovati diversi grammi di cocaina nascosti in casa, insieme a materiale utilizzato per il confezionamento della droga. I militari hanno sequestrato la sostanza e gli attrezzi, e hanno proceduto all’arresto dell’individuo. L’operazione fa parte di un’indagine in corso su attività di spaccio di stupefacenti nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’attività investigativa si è conclusa con una perquisizione domiciliare eseguita nei confronti dell’uomo. Nel corso delle operazioni, i militari hanno rinvenuto, occultati all’interno di un pensile della cucina, un involucro in cellophane contenente circa 19 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e diverso materiale ritenuto idoneo al confezionamento della sostanza stupefacente. La droga, il bilancino e il materiale utilizzato per il confezionamento sono stati sottoposti a sequestro. Al termine delle formalità di rito, il 34enne è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

cocaina nascosta in casa e materiale per il confezionamento arrestato un 34enne
© Fremondoweb.com - Cocaina nascosta in casa e materiale per il confezionamento: arrestato un 34enne
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Caivano, droga nascosta dietro le prese di corrente: arrestata coppia di sposini

Video Caivano, droga nascosta dietro le prese di corrente: arrestata coppia di sposini

Notizie e thread social correlati

Arrestato 34enne, sequestrati cocaina e materiale per il confezionamentoUn uomo di 34 anni è stato arrestato con circa 20 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento.

Valle Telesina, arrestato dai Carabinieri un uomo trovato in possesso di crack e materiale per il confezionamentoNel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, i Carabinieri hanno arrestato un uomo nella Valle Telesina.

Temi più discussi: Viale Misurata, scatta il controllo al furgone: tra il materiale elettrico spuntano 57 chili di cocaina; Cocaina nel riso e contabilità dello spaccio, 2 anni e 10 mesi di lavori di pubblica utilità per un pusher di Bolsena; Droga nascosta in casa, arrestata 41enne di San Nicola Manfredi: sequestrati cocaina, hashish e mille euro in contanti; Ottanta kg di droga nel frigo, anche gli spacciatori si adeguano al caldo.

cocaina nascosta in casaCocaina nascosta nella siepe del parco giochi, pusher 20enne bloccato con 51 dosi: arrestatoTREVISO - Un 20enne di origini albanesi è stato arrestato a Treviso perché nascondeva le dosi di cocaina da spacciare dietro a una ... msn.com

cocaina nascosta in casaMilano, nasconde cocaina rosa e altra droga tra l’auto e la propria casa: arrestato un 42enneL’uomo è stato fermato dalla polizia in via Porpora, mentre si muoveva con fare sospetto nella vettura. Oltre alle sostanze stupefacenti sono stati sequestrati una confezione di bicarbonato di sodio e ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web