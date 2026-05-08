Nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, i Carabinieri hanno arrestato un uomo nella Valle Telesina. Durante l’intervento, sono stati trovati in suo possesso diversi grammi di crack e attrezzature utilizzate per il confezionamento della droga. L’uomo è stato accompagnato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno tratto in arresto un uomo residente nella Valle Telesina, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scaturita nell’ambito di mirati controlli svolti dai militari dell’Arma sul territorio, dopo giorni di appostamenti. L’attività è scattata nella tarda mattinata di ieri quando, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo circa 26 grammi di crack, già suddivisi in dosi, nonché diverso materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Valle Telesina, arrestato dai Carabinieri un uomo trovato in possesso di crack e materiale per il confezionamento

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