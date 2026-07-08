Un uomo di 34 anni è stato arrestato con circa 20 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento. Durante un controllo di routine, le forze dell'ordine hanno trovato la sostanza stupefacente e strumenti utili alla suddivisione in dosi. L’arresto è avvenuto nel corso di un’attività di monitoraggio del territorio. La droga e il materiale sono stati sequestrati. L’uomo è stato portato in carcere e dovrà rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Beccato con cocaina e materiale per il confezionamento. Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento hanno tratto in arresto un 34enne del capoluogo, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’attività investigativa si è conclusa con una perquisizione domiciliare eseguita nei confronti dell’uomo. Nel corso delle operazioni, i militari hanno rinvenuto, occultati all’interno di un pensile della cucina, un involucro in cellophane contenente circa 19 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e diverso materiale ritenuto idoneo al confezionamento della sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Arrestato 34enne, sequestrati cocaina e materiale per il confezionamento

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Maxi Sequestro di Cocaina dal Perù

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