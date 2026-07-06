Wimbledon sempre più azzurra Cobolli batte in 3 set De Minaur e ritorna ai quarti Ora Dimitrov o Fery

Da gazzettadelsud.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Flavio Cobolli ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon dopo aver battuto in tre set l’australiano Alex de Minaur. Il match si è concluso con i punteggi di 7-5, 7-6 (4) e 6-3, in due ore e 34 minuti di gioco. Cobolli, numero dieci del ranking maschile e nona testa di serie, ora affronterà il vincente tra Dimitrov e Fery.

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Flavio Cobolli accede ai quarti di finale di Wimbledon. Il tennista romano, numero dieci del ranking maschile e nona testa di serie del tabellone, supera l'australiano Alex de Minaur (numero 6 Atp e 5 del seeding) in tre set con il punteggio di 7-5 7-6 (4) 6-3 in due ore e 34 minuti di gioco. Al prossimo turno, il classe 2002 se la vedrà con il vincitore della sfida tra il bulgaro Grigor Dimitrov. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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