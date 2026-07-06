Flavio Cobolli ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon battendo in tre set l'australiano Alex de Minaur, numero sei del ranking ATP e quinto nel tabellone. Il match si è concluso con i punteggi di 7-5, 7-6 (4) e 6-3, dopo due ore e 34 minuti di gioco. Ora il tennista romano affronterà il francese Fery nei prossimi turni.

Flavio Cobolli accede ai quarti di finale di Wimbledon. Il tennista romano, numero dieci del ranking maschile e nona testa di serie del tabellone, supera l'australiano Alex de Minaur (numero 6 Atp e 5 del seeding) in tre set con il punteggio di 7-5 7-6 (4) 6-3 in due ore e 34 minuti di gioco. Al prossimo turno, il classe 2002 se la vedrà contro il britannico Arthur Fery, che ha battuto al termine di una maratona l'esperto bulgaro Grigor Dimitrov. Il secondo successo al quinto set al termine di un match rocambolesco (5-76-36-44-67-6). E adesso l'underdog britannico, eroe di casa, se la vedrà con Cobolli per un posto un semifinale. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Wimbledon sempre più azzurra, Cobolli batte in 3 set De Minaur e ritorna ai quarti. Ora chance contro Fery

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