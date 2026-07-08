Cobolli travolto a sorpresa da Fery Il battibecco con il padre | Cosa vuoi che ti dica?

Notizia in breve

Durante il match di Wimbledon, un tennista italiano è stato eliminato al quarto turno dopo aver perso in tre set contro un avversario inglese, numero 114 del mondo. Dopo la partita, si è verificato un acceso scambio tra il giocatore e il padre, che lo allena, con quest’ultimo che ha affermato: “Non ti sei mai messo in competizione”. La discussione si è svolta in modo acceso, con il tennista che ha risposto con poche parole.