Cobolli travolto a sorpresa da Fery Il battibecco con il padre | Cosa vuoi che ti dica?

Da repubblica.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il match di Wimbledon, un tennista italiano è stato eliminato al quarto turno dopo aver perso in tre set contro un avversario inglese, numero 114 del mondo. Dopo la partita, si è verificato un acceso scambio tra il giocatore e il padre, che lo allena, con quest’ultimo che ha affermato: “Non ti sei mai messo in competizione”. La discussione si è svolta in modo acceso, con il tennista che ha risposto con poche parole.

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Nei quarti di Wimbledon l’azzurro battuto 6-4 7-6 6-0 dall’inglese, n. 114 al mondo. La discussione di Flavio con il papà-allenatore, che gli ha detto: “Non ti sei mai messo in competizione”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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