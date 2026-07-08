Cobolli-Fery oggi in tv Wimbledon 2026 | orario canali programma streaming

Da oasport.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi in tv, il tennista italiano Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, affronta nei quarti di finale di Wimbledon 2026 la wild card britannica Arthur Fery. La partita si gioca sull’erba londinese e sarà trasmessa sui canali sportivi e in streaming. Cobolli, che si trova tra i migliori otto del torneo, si prepara a sfidare Fery nella gara del singolare maschile.

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Cobolli vs Fery | Wimbledon 2026 QF | Tennis Talk Preview

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