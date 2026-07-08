Oggi in tv, il tennista italiano Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, affronta nei quarti di finale di Wimbledon 2026 la wild card britannica Arthur Fery. La partita si gioca sull’erba londinese e sarà trasmessa sui canali sportivi e in streaming. Cobolli, che si trova tra i migliori otto del torneo, si prepara a sfidare Fery nella gara del singolare maschile.

A Wimbledon 2026 è di nuovo il momento del numero 9 del seeding, l’azzurro Flavio Cobolli: sull’erba londinese il tennista azzurro sarà chiamato a fronteggiare nei quarti di finale del tabellone di singolare maschile la wild card britannica Arthur Fery. LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-FERY (2° MATCH DALLE 14.30) Il match dei quarti di finale che vedrà protagonisti l’italiano ed il britannico sarà il secondo ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 14.30 italiane di domani, mercoledì 8 luglio, sul Centre Court: ad aprire il programma sarà il match femminile tra Jasmine Paolini e l’ucraina Marta Kostyuk. La sfida che vedrà protagonisti... 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Cobolli.

© Oasport.it - Cobolli-Fery oggi in tv, Wimbledon 2026: orario, canali, programma, streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cobolli vs Fery | Wimbledon 2026 QF | Tennis Talk Preview

Notizie e thread social correlati

Cobolli-Fery oggi, Wimbledon 2026: orario, tv, programma, streamingOggi a Wimbledon 2026, il tennista italiano numero 9 del seeding affronta nei quarti di finale il britannico Arthur Fery, che ha ricevuto una wild...

Cobolli-De Minaur oggi in tv, Wimbledon 2026: orario, canali, programma, streamingOggi, al torneo di Wimbledon 2026, il tennista italiano numero nove del seeding, Flavio Cobolli, affronta negli ottavi di finale l’australiano Alex...

Temi più discussi: Wimbledon, oggi Cobolli-Fery: orario, precedenti e dove vederla in tv; Cobolli-Fery vale la semifinale: quando e dove vederlo; Cobolli-Fery oggi nei quarti a Wimbledon, quando si gioca e dove vederla in TV e streaming; Chi è Arthur Fery, il prossimo avversario di Flavio Cobolli a Wimbledon. Il precedente é da brividi freddi….

Dimitrov Fery sarebbe valsa come finale Slam d'altri tempi: partita suntuosa, sentimentale, di puro marzapane, carie alert. Che racchiude tutta la carriera di Dimitrov: la delizia e la paura. Ai QF va un eroico Fery, ne beneficerà Cobolli ma quanto visto oggi reste x.com

arthur fery aveva già battuto cobolli prima di quest'anno in uno slam importante reddit

Cobolli-Fery oggi nei quarti a Wimbledon, quando si gioca e dove vederla in TV e streamingFlavio Cobolli affronta oggi Arthur Fery nei quarti di finale di Wimbledon. Per il tennista italiano numero 10 del mondo c'è la chance di qualificarsi per la prima volta nella semifinale dei Champions ... fanpage.it

Wimbledon, oggi Cobolli-Fery: orario, precedenti e dove vederla in tvIl tennista azzurro sfida il britannico, grande sorpresa del torneo, nei quarti di finale dello Slam di Londra ... adnkronos.com