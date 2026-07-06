Cobolli-De Minaur oggi in tv Wimbledon 2026 | orario canali programma streaming
Oggi, al torneo di Wimbledon 2026, il tennista italiano numero nove del seeding, Flavio Cobolli, affronta negli ottavi di finale l’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero cinque. La partita si gioca sull’erba outdoor di Londra. L’incontro sarà trasmesso in streaming e sui canali televisivi dedicati al torneo. Cobolli si presenta con una posizione di rilievo nel tabellone e affronta uno dei giocatori più qualificati del torneo.
Torna in campo a Wimbledon 2026 il numero 9 del seeding, l’azzurro Flavio Cobolli: sull’erba outdoor londinese il tennista italiano sarà chiamato ad affrontare, negli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile, l’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero 5. LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DE MINAUR DALLE 14.00 Il match degli ottavi di finale che vedrà protagonisti l’italiano e l’australiano sarà il primo del programma, che si aprirà alle ore 14.00 italiane di oggi, lunedì 6 luglio sul No.1 Court: si tratta del terzo incontro tra i due sul circuito maggiore, con de Minaur vittorioso in entrambi i precedenti. La sfida che vedrà... 🔗 Leggi su Oasport.it
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Alex De Minaur vs Flavio Cobolli | Wimbledon 2026 | Tennis Prediction Today
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Cobolli-De Minaur oggi, Wimbledon 2026: orario, tv, programma, streaming, canaleOggi a Wimbledon 2026, il tennista italiano numero 9 del seeding affronta negli ottavi di finale il giocatore australiano, testa di serie numero 5.
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Il PROGRAMMA degli azzurri oggi (6 luglio) a Wimbledon COBOLLI vs De Minaur ORE 14:00 PAOLINI vs Eala ORE 14:30 BOLELLI/VAVASSORI vs Krajicek/Mektic ORE 15:00 Forza azzurri! I match saranno trasmessi in diretta su Sky facebook
Flavio #Cobolli c'è! Grandissima vittoria al quinto. Contro De Minaur dovrà servire meglio di oggi (sol0 54% di prime), ma è più che contendibile #Wimbledon x.com
Wimbledon R3: [9] F. Cobolli def. [19] K. Khachanov 0-6, 7-6?, 6?-7, 6-2, 6-2 reddit
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