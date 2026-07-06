Cobolli-De Minaur oggi in tv Wimbledon 2026 | orario canali programma streaming

Notizia in breve

Oggi, al torneo di Wimbledon 2026, il tennista italiano numero nove del seeding, Flavio Cobolli, affronta negli ottavi di finale l’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero cinque. La partita si gioca sull’erba outdoor di Londra. L’incontro sarà trasmesso in streaming e sui canali televisivi dedicati al torneo. Cobolli si presenta con una posizione di rilievo nel tabellone e affronta uno dei giocatori più qualificati del torneo.