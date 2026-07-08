Cobolli-Fery oggi Wimbledon 2026 | orario tv programma streaming

Oggi a Wimbledon 2026, il tennista italiano numero 9 del seeding affronta nei quarti di finale il britannico Arthur Fery, che ha ricevuto una wild card. La partita si svolge sull’erba londinese e si può seguire in diretta su vari canali televisivi e piattaforme streaming. Il match vede Cobolli impegnato a contendersi un posto tra le ultime quattro del torneo di singolare maschile.

A Wimbledon 2026 è di nuovo il momento del numero 9 del seeding, l’azzurro Flavio Cobolli: sull’erba londinese il tennista azzurro sarà chiamato a fronteggiare nei quarti di finale del tabellone di singolare maschile la wild card britannica Arthur Fery. Il match dei quarti di finale che vedrà protagonisti l’italiano ed il britannico sarà il secondo ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 14.30 italiane di domani, mercoledì 8 luglio, sul Centre Court: ad aprire il programma sarà il match femminile tra Jasmine Paolini e l’ucraina Marta Kostyuk. La sfida che vedrà protagonisti Flavio Cobolli ed il britannico Arthur Fery nei quarti di... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Wimbledon, oggi sui canali Sky: Uno: 12:00 Krueger - Kostyuk Cobolli - De Minaur Keys - Noskova Fritz - Bublik Tennis: 12:00 Krueger - Kostyuk Paolini - Eala Dimitrov - Fery Lehecka - Zverev Arena: 12:00 Diretta Wimbledon 4K: 14:00 Tutti i match del Central x.com

Arthur Fery diventa il primo giocatore maschile al di fuori della top 100 a raggiungere i quarti di finale in singolare a Wimbledon dal 2014 (Kyrgios) reddit

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