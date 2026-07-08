Cobolli-Fery highlights Wimbledon | l' inglese è ingiocabile e va in semifinale
Arthur Fery ha raggiunto le semifinali di Wimbledon dopo aver battuto in tre set Flavio Cobolli con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-0. Fery, entrato nel torneo grazie a una wild card, ha superato Cobolli e ora si prepara alla semifinale. Cobolli, invece, è stato eliminato dopo aver perso il secondo set al tie-break e il terzo set senza concedere giochi.
Continua il sogno di Arthur Fery, entrato in tabellone a Wimbledon grazie a una wild card e ora clamorosamente in semifinale dopo aver battuto in tre set Flavio Cobolli con il punteggio di 6-4 7-6 6-0. L'azzurro non è mai riuscito a entrare nel match, con l'inglese che ha giocato un tennis praticamente perfetto e che ora se la vedrà con Zverev. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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Wimbledon, Cobolli si ferma ai quarti. L'outsider Fery va in semifinaleFlavio Cobolli è stato eliminato ai quarti di finale di Wimbledon dopo aver perso contro Arthur Fery, che aveva ricevuto una wild card britannica.
Cobolli eliminato a Wimbledon, Fery vola in semifinale con ZverevFlavio Cobolli è stato eliminato ai quarti di finale di Wimbledon, perdendo in tre set con un punteggio di 6-4, 7-6(4), 6-0.
Temi più discussi: Cobolli-Fery vale la semifinale: quando e dove vederlo; Wimbledon, oggi Cobolli-Fery: orario, precedenti e dove vederla in tv; La favola prosegue: storia di Fery, il figlio del miliardario cresciuto a cinque minuti da Wimbledon; Dove vedere Cobolli-Fery e Paolini-Kostyuk nei quarti di finale di Wimbledon in tv e streaming.
Cercate di dirmi qualcosa di utile invece di stare zitti. A Wimbledon la partita di Flavio Cobolli contro Arthur Fery si è trasformata presto in una serata di nervi tesi. Nei quarti di finale dello Slam londinese, il giovane azzurro ha provato a prendersi un posto in facebook
Arthur Fery diventa il primo giocatore maschile al di fuori della top 100 a raggiungere i quarti di finale in singolare a Wimbledon dal 2014 (Kyrgios) reddit
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