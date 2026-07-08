cobolli fery ai quarti di finale di wimbledon 2026 la partita in diretta

Flavio Cobolli contro Arthur Fery ai quarti di finale di Wimbledon 2026. L’azzurro, n°10 del mondo, e il britannico, n°114 Atp e wild card, scendono in campo sul Centrale dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra per conquistare un posto in semifinale. I due tennisti si sono affrontati una sola volta, a gennaio 2026, al primo turno degli Australian Open. In quella occasione l’atleta inglese, 23 anni, ha avuto la meglio in tre set per 7-6 6-4 6-1. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Cobolli (@flaviocobbo) Cobolli-Fery ai quarti di finale di Wimbledon, la partita in diretta Inizio diretta: 080726 16:15 Fine diretta: 080726 20:00 Punti chiave. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Wimbledon, sorpresa Fery: batte Dimitrov e sfiderà Cobolli ai quartiArthur Fery ha battuto il bulgaro Dimitrov in cinque set con il punteggio di 7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 7-6(7) ai quarti di Wimbledon.

Wimbledon sempre più azzurra, Cobolli batte in 3 set De Minaur e ritorna ai quarti. Ora Dimitrov o FeryFlavio Cobolli ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon dopo aver battuto in tre set l’australiano Alex de Minaur.

Temi più discussi: Cobolli-Fery vale la semifinale: quando e dove vederlo; Wimbledon, Cobolli sfida Fery per la semifinale: le curiosità; Cobolli-Fery a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming; Pronostico Cobolli-Fery quote quarti finale Wimbledon 2026.

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Arthur Fery diventa il primo giocatore maschile al di fuori della top 100 a raggiungere i quarti di finale in singolare a Wimbledon dal 2014 (Kyrgios) reddit

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