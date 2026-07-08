Cobolli-Fery ai quarti di finale di Wimbledon 2026 la partita in diretta

Da lapresse.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Flavio Cobolli, numero 10 del mondo, affronta Arthur Fery, numero 114 ATP e wild card, nei quarti di finale di Wimbledon 2026. La partita si gioca sul Centrale dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra, con l’obiettivo di qualificarsi per la semifinale.

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Flavio Cobolli contro Arthur Fery ai quarti di finale di Wimbledon 2026. L’azzurro, n°10 del mondo, e il britannico, n°114 Atp e wild card, scendono in campo sul Centrale dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra per conquistare un posto in semifinale. I due tennisti si sono affrontati una sola volta, a gennaio 2026, al primo turno degli Australian Open. In quella occasione l’atleta inglese, 23 anni, ha avuto la meglio in tre set per 7-6 6-4 6-1. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Cobolli (@flaviocobbo) Cobolli-Fery ai quarti di finale di Wimbledon, la partita in diretta Inizio diretta: 080726 16:15 Fine diretta: 080726 20:00 Punti chiave. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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