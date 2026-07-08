cobolli crolla e paolini eliminati speranze azzurre affidate a sinner

Flavio Cobolli e Jasmine Paolini sono stati eliminati ai quarti di finale di Wimbledon, il terzo Slam della stagione. Cobolli e Paolini si sono fermati prima di raggiungere le semifinali sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club. Le speranze italiane nel torneo si concentrano ora su Sinner, che prosegue la sua corsa nel torneo. Nessun altro giocatore italiano è rimasto in gara nelle rispettive categorie.

Si fermano ai quarti di finale le corse di Flavio Cobolli e Jasmine Paolini a Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club. Il tennista azzurro è stato sconfitto dall'inglese Arthur Fery, numero 114 del ranking mondiale e in tabellone grazie a una wild card, con il punteggio di 6-4, 7-6 (4), 6-0. Un match condotto dal britannico, sempre in controllo del gioco e bravo ad approfittare dei numerosi errori commessi da Cobolli. In semifinale Fery affronterà Alexander Zverev, che ha superato Taylor Fritz. Eliminata ai quarti anche Jasmine Paolini. La numero 17 del mondo ha ceduto in due set all'ucraina Marta Kostyuk, numero 13 della classifica Wta, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e dieci minuti di gioco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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