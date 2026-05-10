ATP Roma 2026 Sinner troverà Popyrin Avanti Cobolli Bellucci e Pellegrino eliminati Fonseca e Shelton

Si sono conclusi i match del secondo turno del Masters 1000 di Roma. Sinner affronterà Popyrin nel prossimo turno, mentre Cobolli, Bellucci e Pellegrino sono avanzati grazie alle vittorie ottenute. Sono stati eliminati Fonseca e Shelton, che hanno lasciato il torneo dopo le rispettive sconfitte. La giornata ha visto diversi incontri conclusi con esiti diversi, determinando i prossimi incontri del tabellone.

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Si sono completati i match del secondo turno del Masters 1000 di Roma. Una giornata che ha visto l’esordio di Jannik Sinner e non ci sono stati problemi per il numero uno del mondo, che ha battuto l’austriaco Sebastian Ofner in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e quaranta minuti di gioco. Adesso per Sinner non ci sarà l’attesa rivincita con Jakub Mensik, uno dei due giocatori capaci di battere l’altoatesino in questo 2026 (quarti di finale a Doha), visto che il ceco è stato sconfitto a sorpresa dall’australiano Alexei Popyrin in un match terminato all’una di notte con il punteggio di 6-3 2-6 6-4. Un sabato veramente speciale per i colori azzurri, visto che hanno passato il turno anche Flavio Cobolli, Mattia Bellucci ed Andrea Pellegrino.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Roma 2026, Sinner troverà Popyrin. Avanti Cobolli, Bellucci e Pellegrino, eliminati Fonseca e Shelton ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate ATP Indian Wells 2026, Fonseca sulla strada di Sinner negli ottavi! Eliminati Shelton e MensikSono arrivati i responsi dei match di terzo turno della parte bassa del tabellone di singolare maschile del Masters 1000 di Indian Wells. ATP Roma 2026, risultati 7 maggio: a Machac il big match con Tsitsipas, avanti Bellucci e PellegrinoSi chiude con altri due italiani approdati al secondo turno il bilancio in casa Italia al termine della giornata di giovedì 7 maggio nell’ATP Masters...