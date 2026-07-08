Un tennista è stato eliminato al primo turno di Wimbledon dopo una sconfitta contro un avversario di livello inferiore. La partita si è conclusa con un risultato che ha sorpreso molti, considerando le aspettative e le qualifiche delle due parti. La sconfitta ha portato alla fine del percorso nel torneo, che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione tennistica. La motivazione ufficiale della sconfitta sarà comunicata in seguito.

Il torneo di Wimbledon riserva da sempre grandi emozioni e una pressione psicologica che mette a dura prova anche gli atleti più freddi e preparati del circuito internazionale. Nel corso della giornata di mercoledì 8 luglio 2026, l’attenzione del tennis italiano si è concentrata sulla sfida valevole per i quarti di finale dello Slam londinese, che ha visto protagonista Flavio Cobolli. Il giovane tennista azzurro è sceso in campo sui prestigiosi campi in erba con l’obiettivo di conquistare un pass per le semifinali, affrontando il padrone di casa Arthur Fery. Quella che sulla carta si prospettava come una partita intensa si è ben presto trasformata in una vera e propria battaglia di nervi, culminata con la netta sconfitta dell’azzurro in tre set, con il punteggio finale di 6-4, 7-6, 6-0 in favore del tennista britannico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Cobolli, che figuraccia! Sconfitto da Fery, è fuori da Wimbledon: “Ecco perché ho perso”

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Tennis, Wimbledon: Cobolli fuori, Fery in semifinale da wild-cardArthur Fery ha battuto Flavio Cobolli nei quarti di finale di Wimbledon, con un punteggio di 6-4, 7-6, 6-0 in 2 ore e 14 minuti.

Si parla di: Cobolli e Paolini raggiungono i quarti di finale a Wimbledon, mentre Fery continua a scrivere la favola del tennis britannico.

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