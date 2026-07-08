Durante un match a Wimbledon, un giocatore ha subito una sconfitta che ha attirato l’attenzione. L’erba del campo ha fatto scivolare la palla più facilmente, mentre il pubblico rumoreggiava incessantemente. Ogni punto sembrava mettere sotto pressione il tennista, che ha perso il set e il match in modo rapido. La scena ha mostrato come un momento di difficoltà possa cambiare l’inerzia di una partita in pochi istanti.

A Wimbledon basta un attimo perché la magia si trasformi in un peso enorme. L’erba scivola, il pubblico rumoreggia, e ogni punto sembra dire: adesso dimostra chi sei. Flavio Cobolli lo sapeva. Ma mercoledì 8 luglio, in quel silenzio teso da Centre Court, qualcosa si è incrinato. L’azzurro era arrivato ai quarti con l’aria di chi ha un’occasione grande tra le mani. Dall’altra parte della rete, però, c’era Arthur Fery, idolo di casa, spalleggiato da un tifo che non perdona e non concede tregua. E quella che doveva essere una sfida combattuta è diventata, punto dopo punto, un test di nervi. Il primo set scivola via sul filo: Cobolli lotta, ma un break nel momento sbagliato lo condanna al 6-4. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Cobolli.

© Caffeinamagazine.it - Cobolli, figuraccia a Wimbledon: “Ecco perché ho perso”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Grande Italia a , Furlan con il direttore per il commento

Notizie e thread social correlati

Cobolli, che figuraccia: è successo a WimbledonDurante un incontro a Wimbledon, un errore di battuta, un rimbalzo sbagliato sull’erba e uno sguardo verso il box hanno cambiato il corso del match.

Cobolli, che figuraccia! È appena successo a WimbledonDurante il torneo di Wimbledon, un atleta ha subito una figuraccia durante una partita.

Temi più discussi: L'orgoglio di Cobolli: Mi sento sottovalutato: sono dietro a Sinner e Musetti, ma vorrei essere più apprezzato. A Wimbledon l'Italia sogna non solo con Jannik; Cobolli: Wimbledon 2025 è stato il mio punto di partenza. Zverev mi ha detto...; Wimbledon, oggi in campo Cobolli e Paolini: dove vederli in tv e a che ora; Pronostico Cobolli-Fery a Wimbledon: le quote.

Figuraccia di Cobolli. Ci sta anche perdere con un padrone di casa, Fery, che è nel momento della vita, ma finire con uno 0-6 al terzo è piuttosto sconcertante. #Wimbledon x.com

Il battibecco tra Cobolli e il papà a Wimbledon che spiega la giornata no di Flavio. E la favola di Fery, figlio del presidente del LorientFlavio Cobolli non se l'aspettava. Uscire così in tre set contro un inglese numero 114 del mondo (ancora per poco) sul centrale di Wimbledon è stata una beffa per il tennista romano che, forse, è rima ... msn.com

Wimbledon, Flavio Cobolli crolla: Fery vince 3 set a 0. Giornata da dimenticare per l’Italia del tennisIl romano perde 6-4 7-6(4) 6-0 sul Centrale. Fery lo aveva già battuto agli Australian Open e ora sfida Zverev ... affaritaliani.it

Wimbledon R1: Carreno Busta ha battuto Shapovalov 6-3, 7-6(7) (ritiro, infortunio alla spalla) reddit