Flavio Cobolli è stato eliminato ai quarti di finale di Wimbledon, sconfitto dall’inglese Fery. Quest’ultimo, partito dalle qualificazioni e attualmente al 36° posto nel ranking mondiale, ha vinto l’incontro. Cobolli, arrivato stanco e senza energie, ha perso dopo aver affrontato il match sul campo in erba londinese. Fery, che si era qualificato per il torneo, ha proseguito il suo percorso e ha raggiunto le semifinali.

Non ce l’ha fatta Flavio Cobolli, arrivato stanco e senza energie al quarto di finale di Wimbledon contro l’inglese Fery che è partito dalle qualificazioni e dal numero 114 al mondo e dopo le performances sull’erba londinese è arrivato al numero 36 del ranking mondiale. L’inglese in semifinale affronterà Aleksander Zverev il vincitore del Roland Garros, mentre nell’altra semifinale si sfideranno il campione in carica Jannik Sinner e il fuoriclasse Novak Djokovic, 39 anni e vincitore di 24 titoli Slam (sette a Wimbledon). Netto il risultato a favore di Frey: 6-4, 7-6, 6-0. La partita perfetta Il match di Cobolli non è mai iniziato: il romano è parso senza energie e soprattutto senza quella voglia di lottare che ha sempre contraddistinto le sue prestazioni. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Cobolli, che crollo a Wimbledon Fery lo batte e vola in semifinale

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Cobolli eliminato a Wimbledon, Fery vola in semifinale con ZverevFlavio Cobolli è stato eliminato ai quarti di finale di Wimbledon, perdendo in tre set con un punteggio di 6-4, 7-6(4), 6-0.

Wimbledon, sorpresa Fery: batte Dimitrov e sfiderà Cobolli ai quartiArthur Fery ha battuto il bulgaro Dimitrov in cinque set con il punteggio di 7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 7-6(7) ai quarti di Wimbledon.

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Flavio Cobolli crolla ai quarti di finale di Wimbledon, e perde con l'inglese Arthur Fery - wild card del torneo - in tre set: 6-4 7-6 6-0 ANSA / DANIEL HAMBURY x.com

Wimbledon R32 ATP: A. Fery ha battuto Z. Bergs 2-6, 7-5, 2-6, 7-6, 7-6 reddit

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