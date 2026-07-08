Il prezzo del petrolio è risalito sopra i livelli di fine febbraio, secondo CNA, ma i prezzi alla pompa sono aumentati di 18,5 centesimi per la benzina e 22,1 centesimi per il gasolio. Le quotazioni del Brent sono in rialzo, mentre i prezzi medi nazionali di carburanti in modalità self-service sono ancora più alti rispetto a febbraio.

ROMA – Il prezzo del petrolio è risalito sopra i livelli di fine febbraio, ma per imprese e famiglie fare rifornimento costa ancora di più. È quanto lamenta CNA sull’andamento delle quotazioni del Brent e dei prezzi medi nazionali di benzina e gasolio in modalità self-service. A fine febbraio il Brent si collocava intorno a 70,75 dollari al barile. Oggi viaggia intorno a 76,56 dollari, con un incremento dell’8,2%. Nello stesso periodo, però, la benzina self è passata da 1,670 a 1,855 euro al litro, con un aumento di 18,5 centesimi pari all’11,1%. Ancora più marcato l’incremento del gasolio self, salito da 1,720 a 1,941 euro al litro: 22,1 centesimi in più, pari al 12,8%. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - Cna: petrolio torna alle quotazioni di febbraio, ma alla pompa benzina +18,5 centesimi e gasolio +22,1 centesimi

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