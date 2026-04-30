Taglio delle accise sui carburanti | via libera del governo Meloni Meno 20 centesimi al litro per il gasolio e 5 centesimi per la benzina

Il governo ha approvato il decreto legge che proroga il taglio delle accise sui carburanti fino al 20 maggio. Il provvedimento prevede uno sconto di 20 centesimi al litro sul gasolio e di 5 centesimi sulla benzina. La decisione è stata confermata dal Consiglio dei ministri, che ha dato il via libera al rinnovo di questa misura. La proroga si inserisce nel quadro delle politiche di intervento sui prezzi dei carburanti in Italia.

Via libera del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, anche al decreto legge che rinnova il taglio delle accise sui carburanti, fino (secondo indiscrezioni) al 20 maggio. La riduzione rimane invariata per il gasolio ( 20 centesimi al litro ) mentre è ridotta a 5 centesimi al litro per la benzina. Il taglio sarà finanziato con le sanzioni dell’Antitrust e l’extragettito Iva. Ulteriori misure per l’autotrasporto verranno inserite in un provvedimento successivo, dopo un confronto con le associazioni di categoria. Accise, dove eravamo rimasti: la scadenza del primo maggio. Lo scorso 19 marzo il governo aveva ridotto di 25 centesimi al litro la componente fiscale sui carburanti.🔗 Leggi su Open.online News - Taglio accise per 20 giorni. Vera svolta o sollievo momentaneo 18/3/2026 Notizie correlate Caro carburanti, accise ridotte per 20 giorni: via libera del Governo al decreto. Meloni: «Subito taglio di 25 centesimi al litro»Il decreto legge varato mercoledì in serata dal Consiglio dei ministri introduce un taglio di «25 centesimi al litro» sul prezzo dei carburanti... Prorogato il taglio delle accise sui carburanti per 21 giorni: ma solo 5 centesimi per la benzina. Via libera al Piano casaDal Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi è arrivato il via libera al Piano Casa ed è stato approvato il decreto legge recante disposizioni urgenti... Aggiornamenti e dibattiti Il governo rialza le accise sulla benzina e conferma il taglio sul diesel: i nuovi prezzi fino al 21 maggioIl taglio delle accise sui carburanti è confermato solo in parte, fino al 21 maggio. Per il gasolio resta lo sconto di 20 centesimi, mentre per la benzina sarà di soli 5 centesimi. Significa che dal 2 ... fanpage.it Taglio delle accise prorogato di 21 giorni. Via libera al Piano casa, Meloni: «Provvedimento che ci sta a cuore»Ha preso il via a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri convocato per varare due decreti legge, uno per il rinnovo del taglio delle accise sui carburanti e il secondo per il Piano casa. ilmessaggero.it