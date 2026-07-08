Stamattina, cittadini di Solofra e Montoro si sono radunati in piazza San Michele a Solofra, manifestando contro l’impianto di riciclaggio delle plastiche. Mentre nel municipio si discuteva un documento di opposizione all’installazione, le persone si sono riunite per esprimere il loro dissenso. La protesta si è svolta senza incidenti, con manifestanti che hanno esposto cartelli e gridato slogan.

Cittadini di Solofra e Montoro uniti stamattina al sit-in in piazza San Michele a Solofra per ribadire il «No» all'hub riciclo plastiche. Mentre era in corso il Consiglio comunale per approvare il documento unitario di contrarietà all'impianto i citttadini hanno manifestato. Una richiesta di verifiche tecniche-ambientali è stata avanzata aglia mministratori prima della decisione definitiva. Tra gli interrogativi dei manifestanti: sicurezza dell'impianto, prevenzione del rischio incendio, capacità di trattamento e stoccaggio dei materiali. I cittadini cheidono che sia data priorità all'ambiente e alla salute pubblica. Il Comune di Montoro con il sindaco Salvatore Carratù incontrando il primo cittadino di Solofra Nicola Moretti garantisce l'impegno a proseguire insieme al battaglia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Cittadini in piazza contro l'impianto di riciclaggio delle plastiche

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