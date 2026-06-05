Napoli Est cittadini in piazza contro inquinamento e impianti nocivi

Notizia in breve

Sabato 6 giugno, la Rete Napoli Est ha organizzato una manifestazione per denunciare il degrado ambientale nella zona orientale della città. I cittadini si sono riuniti in piazza per protestare contro l'inquinamento e la presenza di impianti considerati nocivi. La protesta è stata promossa per attirare l’attenzione sulle problematiche legate alla qualità dell’aria e alle condizioni ambientali della zona. Non sono stati segnalati interventi di enti pubblici o privati durante l’evento.