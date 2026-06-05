Napoli Est cittadini in piazza contro inquinamento e impianti nocivi
Sabato 6 giugno, la Rete Napoli Est ha organizzato una manifestazione per denunciare il degrado ambientale nella zona orientale della città. I cittadini si sono riuniti in piazza per protestare contro l'inquinamento e la presenza di impianti considerati nocivi. La protesta è stata promossa per attirare l’attenzione sulle problematiche legate alla qualità dell’aria e alle condizioni ambientali della zona. Non sono stati segnalati interventi di enti pubblici o privati durante l’evento.
La Rete Napoli Est scende in piazza sabato 6 giugno per protestare contro il degrado ambientale dell'area orientale della città. La mobilitazione, promossa da movimenti, realtà civiche e politiche, attivisti e abitanti della zona, prenderà il via alle 11.00 sulla spiaggia di San Giovanni a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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