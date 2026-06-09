Arena Astra il basket livornese ' punta' l' impianto di piazza Luigi Orlando | i nomi delle realtà interessate alla gestione

Notizia in breve

Tre realtà hanno presentato interesse per la gestione e la riqualificazione dell’Arena Astra, il complesso sportivo comunale di piazza Luigi Orlando. L’amministrazione comunale sta valutando le proposte per un intervento di rigenerazione, ammodernamento e rilancio dell’impianto. Nessuna decisione è stata ancora presa e le proposte sono in fase di analisi. L’obiettivo è migliorare la struttura e renderla più funzionale per gli utenti.