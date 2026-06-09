Arena Astra il basket livornese ' punta' l' impianto di piazza Luigi Orlando | i nomi delle realtà interessate alla gestione
Tre realtà hanno presentato interesse per la gestione e la riqualificazione dell’Arena Astra, il complesso sportivo comunale di piazza Luigi Orlando. L’amministrazione comunale sta valutando le proposte per un intervento di rigenerazione, ammodernamento e rilancio dell’impianto. Nessuna decisione è stata ancora presa e le proposte sono in fase di analisi. L’obiettivo è migliorare la struttura e renderla più funzionale per gli utenti.
Sono tre le realtà che hanno mostrato interesse per la riqualificazione e l'eventuale gestione dell’Arena Astra, il complesso sportivo comunale di piazza Luigi Orlando per il quale il Comune punta a un intervento complessivo di rigenerazione, ammodernamento e rilancio. Nella seduta pubblica di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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