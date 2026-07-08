Cio | riammesse le squadre della Russia per Los Angeles 2028

Il Comitato olimpico internazionale ha revocato temporaneamente la sospensione del Comitato olimpico russo, in vigore dal 12 ottobre 2023. Di conseguenza, le squadre russe sono state riammesse alle competizioni, compresa quella prevista a Los Angeles nel 2028. Il Cio ha anche confermato che il Comitato russo non svolge né svolgerà attività in territori esteri. La decisione permette alle squadre russe di partecipare alle prossime Olimpiadi, senza ulteriori restrizioni.

L’Esecutivo del Comitato olimpico internazionale (Cio) ha revocato provvisoriamente la sospensione del Comitato olimpico russo, in vigore dal 12 ottobre 2023 “Inoltre -prosegue il Cio -, il Comitato olimpico russo ha confermato di non svolgere, né di svolgere in futuro, alcuna attività in tali territori”. Il Cio precisa poi che “l’Esecutivo continuerà a monitorare attentamente la situazione relativa alle attività del Comitato olimpico russo in questi territori e si riserva il diritto di adottare ulteriori misure qualora lo ritenga necessario”. Lo scorso maggio il Cio aveva già tolto restrizioni alla partecipazione degli atleti bielorussi.... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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