Svolta a sorpresa del Cio | riammesse le squadre della Russia per Los Angeles i dettagli

Notizia in breve

Il Comitato olimpico internazionale ha revocato temporaneamente la sospensione del Comitato olimpico russo, in vigore dal 12 ottobre 2023. La decisione riguarda la riammissione delle squadre russe alle competizioni olimpiche di Los Angeles. La revoca è stata comunicata dall'Esecutivo del Cio, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle modalità di questa decisione. La sospensione era stata adottata in precedenza, ma ora è stata sospesa temporaneamente.