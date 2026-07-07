Svolta a sorpresa del Cio | riammesse le squadre della Russia per Los Angeles i dettagli
Il Comitato olimpico internazionale ha revocato temporaneamente la sospensione del Comitato olimpico russo, in vigore dal 12 ottobre 2023. La decisione riguarda la riammissione delle squadre russe alle competizioni olimpiche di Los Angeles. La revoca è stata comunicata dall'Esecutivo del Cio, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle modalità di questa decisione. La sospensione era stata adottata in precedenza, ma ora è stata sospesa temporaneamente.
L'Esecutivo del Comitato olimpico internazionale (Cio) ha revocato provvisoriamente la sospensione del Comitato olimpico russo, in vigore dal 12 ottobre 2023. "La decisione -si legge in un comunicato- è stata presa a seguito di un'analisi approfondita da parte della Commissione Affari Legali del Cio, considerando che il Comitato olimpico russo non annovera più tra i suoi membri alcuna organizzazione sportiva regionale nei territori che rientrano nella giurisdizione del Comitato olimpico nazionale dell'Ucraina". "Inoltre -prosegue il Cio -, il Comitato olimpico russo ha confermato di non svolgere, né di svolgere in futuro, alcuna attività in tali territori". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Segui gli aggiornamenti su Russia.
Notizie e thread social correlati
Madonna si è esibita a sorpresa a Los Angeles con alcuni dei brani del nuovo albumNel weekend, una cantante ha sorpreso il pubblico a Los Angeles con un concerto a sorpresa.
Alla prima di Michael a Los Angeles c'era anche parte della famiglia Jackson. Le parole del nipote del re del pop Jaafar. Il video su Amica.itAlla prima del film dedicato a Michael Jackson a Los Angeles era presente anche parte della famiglia dell’artista, tra cui il nipote Jaafar Jackson,...