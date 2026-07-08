Il festival Cinema sotto le Stelle 2026 si è aperto il 8 luglio a Tegoleto, con la proiezione di film all’aperto. L’evento, organizzato dall’Associazione Comunità & Tegoleto, si svolge nel cortile di un antico edificio e prevede una serie di pellicole in programma fino a fine luglio. La serata di apertura ha visto la proiezione di un film di successo, con pubblico presente e applaudente.

Arezzo, 8 luglio 2026 – Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate tegoletina. L’Associazione Comunità & Tegoleto APS presenta la IX edizione di “Cinema sotto le Stelle”, l a rassegna cinematografica gratuita che da nove anni trasforma Piazza della Chiesa di Tegoleto in una grande arena all’aperto dedicata al cinema, alla cultura e alla socialità. L’edizione 2026, intitolata “Realtà. Fantastiche”, si svolgerà nelle serate di mercoledì 15, 22 e 29 luglio, con inizio delle proiezioni alle ore 21.30 e ad ingresso gratuito. Nata nel 2018 e cresciuta anno dopo anno fino a diventare un appuntamento fisso dell’estate del territorio, la manifestazione ha sempre avuto l’obiettivo di offrire momenti di aggregazione, riflessione e condivisione attraverso il linguaggio universale del cinema. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cinema sotto le Stelle 2026 – “Realtà… Fantastiche”

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