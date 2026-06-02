Sotto le Stelle del Cinema | il programma 2026 del cinema in Piazza Maggiore

Nel 2026, Piazza Maggiore ospiterà di nuovo il programma “Sotto le Stelle del Cinema” e “Il Cinema Ritrovato”, eventi che attirano turisti e spettatori da tutto il mondo. La manifestazione rappresenta un appuntamento fisso dell'estate bolognese, offrendo proiezioni all'aperto e rassegne cinematografiche. La programmazione si svolgerà nella tradizionale location all’interno della piazza, consolidando il suo ruolo come evento culturale e di intrattenimento della città.

Immancabile perla dell'estate bolognese, grande richiamo per turisti e spettatori di tutto il mondo: anche quest'anno torna il grande schermo di Piazza Maggiore con “Sotto le Stelle del Cinema” e “Il Cinema Ritrovato”. Si comincia il 15 giugno e si arriva fino alla vigilia di Ferragosto con un. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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