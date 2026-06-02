Sotto le Stelle del Cinema | il programma 2026 del cinema in Piazza Maggiore
Nel 2026, Piazza Maggiore ospiterà di nuovo il programma “Sotto le Stelle del Cinema” e “Il Cinema Ritrovato”, eventi che attirano turisti e spettatori da tutto il mondo. La manifestazione rappresenta un appuntamento fisso dell'estate bolognese, offrendo proiezioni all'aperto e rassegne cinematografiche. La programmazione si svolgerà nella tradizionale location all’interno della piazza, consolidando il suo ruolo come evento culturale e di intrattenimento della città.
Immancabile perla dell'estate bolognese, grande richiamo per turisti e spettatori di tutto il mondo: anche quest'anno torna il grande schermo di Piazza Maggiore con “Sotto le Stelle del Cinema” e “Il Cinema Ritrovato”. Si comincia il 15 giugno e si arriva fino alla vigilia di Ferragosto con un. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Jason Statham vs Angelina Jolie – The Dark Program That Changed Everything
Notizie e thread social correlati
Cinema in Piazza 2026: Roma torna a vivere il cinema sotto le stelleRoma torna a vivere il cinema sotto le stelle con l’edizione 2026 di “Cinema in Piazza”.
Leggi anche: Pronto il maxi-schermo del cinema in Piazza Maggiore: le anticipazioni sul programma
Temi più discussi: Pronto il maxi-schermo del cinema in Piazza Maggiore: le anticipazioni sul programma 2026; Cultura. Estate al Castello 2026, 70 appuntamenti tra musica, spettacolo e cinema sotto le stelle; Milano, Estate al Castello 2026: settanta serate sotto le stelle del Cortile delle Armi tra musica, cinema, pensiero e comicità; Torna Arena: il grande cinema sulle spiagge di Napoli.
CINEMA SOTTO LE STELLE In attesa della 12ª edizione del Castiglioni Film Festival, in programma a Castiglion Fiorentino dal 23 al 26 luglio 2026, torna Aspettando il CFF, una rassegna cinematografica pensata per avvicinare il pubblico alle atmosf facebook
Dai grandi live negli stadi ai festival diffusi nei quartieri, passando per mercatini vintage, cinema sotto le stelle e nuove aperture gastronomiche ? #Milano #1giugno x.com
Sotto le Stelle del Cinema: il programma 2026 del cinema in Piazza MaggioreÈ un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più ... bolognatoday.it
Gli incassi del 2025 al Cinema suddivisi per regione reddit
Pronto il maxi-schermo del cinema in Piazza Maggiore: le anticipazioni sul programmaDal 20 giugno le proiezioni cominceranno a illuminare il Crescentone, prima con un 'Cinema Ritrovato' formato xl e poi con le 60 serate di 'Sotto le stelle del cinema' ... bolognatoday.it