Il tecnico livornese ha ancora un anno di contratto con il Milan, ma la sua posizione non è definita. Voci di mercato e recenti dichiarazioni hanno alimentato dubbi sulla sua permanenza alla guida della squadra. La situazione rimane in evoluzione, con possibili sviluppi che potrebbero cambiare il futuro dell’allenatore. La dirigenza non ha ancora ufficializzato decisioni definitive, lasciando aperta ogni possibilità.

Il tecnico livornese ha un altro anno di contratto coi rossoneri, ma la sua permanenza è incerta Nubi sulla panchina del Milan, si riapre – ammesso che si fosse mai chiuso – il capitolo Allegri. O meglio, sulla sua permanenza in rossonero tutt’altro che scontata. E, a quanto pare, neanche così vincolata alla qualificazione in Champions. Notizia sconvolgente su Allegri: c’è di mezzo Furlani (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Andando al sodo, Allegri potrebbe dire addio al Milan qualora Giorgio Furlani restasse ancora al suo posto. Questo è ciò che sostiene Carlo Pellegatti, che mastica Milan dalla mattina alla sera e ha ancora qualche aggancio nel club, oltre ad essere un buon amico dello stesso allenatore toscano.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan, colpo di scena Allegri: “Da capire cosa farà”

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