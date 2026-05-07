Il processo di appello per l’omicidio di Pierpaolo Panzieri si ferma immediatamente, prima ancora di iniziare, a causa di una decisione riguardante la difesa di Alessandrini. La difesa dell’imputato ha ottenuto di effettuare un’ulteriore perizia psichiatrica. La vicenda giudiziaria si concentra ora su questa nuova valutazione, che potrebbe influenzare l’esito della vicenda.

Il processo d’appello per l’ omicidio di Pierpaolo Panzieri si blocca subito, ancora prima di entrare nel vivo. E adesso, secondo la difesa di Michael Alessandrini, "è fortemente a rischio". Ieri davanti alla Corte d’assise d’appello di Ancona non si è infatti discusso il merito della condanna inflitta al 31enne pesarese, già condannato in primo grado a 24 anni di carcere più 3 anni in Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) per il delitto del 20 febbraio 2022, quando il 27enne Pierpaolo Panzieri venne ucciso con 23 coltellate nell’appartamento di via Gavelli, a Pesaro. La svolta è arrivata immediatamente, appena aperta l’udienza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Panzieri, colpo di scena. La difesa di Alessandrini la spunta. Si farà un’altra perizia psichiatrica

Notizie correlate

Omicidio di Rogoredo, la difesa di Cinturrino chiede la perizia psichiatrica su 5 testimoni: “Da accertare gli effetti della tossicodipendenza”La difesa di Carmelo Cinturrino, il poliziotto in carcere per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, chiede al gip di disporre "accertamenti tecnici...

Omicidio Vasto, la difesa chiede perizia psichiatrica di parte sul padre reo confesso dell'uccisione del figlio 21enneUna perizia psichiatrica di parte è stata chiesta dalla difesa di Antonio Sciorilli, l'uomo che lo scorso 19 aprile ha ucciso con una accetta il...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Omicidio Panzieri, colpo di scena. La difesa di Alessandrini la spunta. Si farà un’altra perizia psichiatrica; Credevo che finisse tutto. E invece si riparte da zero.

Omicidio Panzieri, colpo di scena. La difesa di Alessandrini la spunta. Si farà un’altra perizia psichiatricaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it

Omicidio Panzieri a Pesaro, non è ancora finita. Nuova perizia psichiatrica su Alessandrini. La madre della vittima: «Mi hanno ammazzato Pierpaolo un’altra volta»PESARO Omicidio Panzieri, disposta una nuova perizia psichiatrica. La rabbia della madre della vittima fuori dall’aula. Ieri è iniziato in corte d’assise d’appello ... corriereadriatico.it

Omicidio Panzieri, processo d’appello al via ma ci sarà una nuova perizia - facebook.com facebook