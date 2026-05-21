C annes (Francia), 21 mag. (askanews) – Sfarzo, decadenza, atmosfere underground e mondo patinato. C’è tutto questo in Roma elastica, il film di Bertrand Mandico presentato in anteprima al festival di Cannes che verrà distribuito in Italia da Europictures. Protagonista è Marion Cotillard, nel ruolo di una star internazionale che arriva a Roma con la sua fedele truccatrice, interpretata da Noémie Merlant. Siamo negli anni ’80 e la celebre attrice deve girare a Cinecittà un bizzarro film di fantascienza dai toni pulp. Tra i protagonisti del film spiccano anche molti nomi italiani, come Isabella Ferrari, Franco Nero, Maurizio Lombardi, e la grande Ornella Muti, che ha raccontato: «Questo regista è molto speciale, è un regista unico, all’avanguardia, e ormai non ce ne sono tantissimi che esprimono i loro concetti come vogliono loro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Al Festival di Cannes per la presentazione di "Roma elastica", il nuovo film di Bertrand Mandico, l'attrice ci regala una perla di saggezza

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