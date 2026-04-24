BF Spa approvato il bilancio 2025

Il consiglio di amministrazione di B.F. Spa ha approvato il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. La decisione riguarda sia il progetto di bilancio annuale che quello consolidato, con entrambi i documenti approvati per l'esercizio conclusosi a fine 2025. Contestualmente, è stata convocata l’assemblea degli azionisti per discutere e approvare formalmente i risultati finanziari.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025 E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2025 E HA CONVOCATO L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI. - IL VALORE DELLA PRODUZIONE CONSOLIDATO PASSA DA 1.505 MILIONI DI EURO NEL 2024 A 1.730 MILIONI DI EURO NEL 2025 (+15%); - PROPOSTO UN DIVIDENDO DI 0,076 EURO PER AZIONE, IN LINEA CON IL 2025. PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI DELL’ESERCIZIO 2025 Rispetto alla relazione finanziaria consolidata al 31 dicembre 2024, l’area di consolidamento al 31 dicembre 2025 ha subito le seguenti variazioni: - consolidamento integrale della controllata BF Educational s.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - B.F. Spa, approvato il bilancio 2025 Notizie correlate Interporto Padova spa, approvato il bilancio d'esercizio 2026 dopo un anno recordIl Consiglio di Amministrazione di Interporto Padova ha dato il via libera all'unanimità al progetto di bilancio 2025, segnando un traguardo storico... ACEA, APPROVATO IL BILANCIO 2025RISULTATI AI MASSIMI STORICI, GRAZIE AL PERCORSO DI TRASFORMAZIONE OPERATIVA E ORGANIZZATIVA INTRAPRESO, VOLTO AD ACCRESCERE EFFICIENZA E... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Mediterranean Studies, a Federico Vecchioni (BF Spa) il dottorato honoris causa Lumsa; L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di CAREL Industries S.p.A. ha approvato il bilancio di esercizio 2025 e la proposta di dividendo pari a Euro 0,195 per azione. BF Spa, approvato il progetto di bilancio di esercizio 2024Rispetto alla relazione finanziaria consolidata al 31 dicembre 2023, l’area di consolidamento al 31 dicembre 2024 ha subito le seguenti variazioni: • conferimento del ramo d’azienda del Consorzio ... ilgiornale.it BF Spa, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 approvato dal CdaIn data 28 marzo 2025 BF ha sottoscritto ed eseguito un accordo di investimento che prevede l’ingresso nel capitale sociale di BF International di Arum S.p.A. (ARUM), già azionista di BF con una ... iltempo.it Ergon S.p.A. è una società operante nella grande distribuzione alimentare con le insegne Despar, Eurospar, Interspar (supermercati); Altasfera (cash&carry) e Ard (discount). RICERCA un/a Addetto/a Assicurazione Qualità da inserire all'interno dell'Organico. - facebook.com facebook Abbiamo selezionato 9 design spa in grado di garantire momenti memorabili. Non solo per i rituali proposti, ma anche perché sono interessanti esempi di architettura del benessere in grado di amplificare l'esperienza x.com