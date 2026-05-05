Approvato il bilancio 2025 | Comune solido

Il Consiglio comunale di Pescaglia ha approvato il bilancio di previsione per il 2025, confermando una gestione finanziaria in equilibrio. Il rendiconto della gestione si è concluso con un avanzo di circa un milione di euro, risultato che testimonia una situazione economica stabile. La delibera riguarda le entrate e le uscite previste per l’anno, senza modifiche rispetto alle proiezioni iniziali. La discussione si è svolta in modo regolare e senza particolari contestazioni.

Il Consiglio comunale di Pescaglia ha approvato il Rendiconto della gestione 2025 con un risultato significativo rappresentato dall’ avanzo di 1.466.276,10 euro. Una parte consistente di questa cifra è destinata agli accantonamenti obbligatori, necessari a garantire la copertura delle entrate di difficile riscossione, come TARI, fitti e sanzioni del Codice della Strada. La parte vincolata, che comprende risorse legate a leggi, trasferimenti e mutui, ammonta a oltre 261 mila euro. La parte realmente disponibile, libera da vincoli, è pari a 156.675,60 euro. Nel corso dell’anno il Comune ha applicato al bilancio quasi un milione di euro di avanzo 2024, utilizzato per finanziare interventi diffusi sul territorio fra cui spiccano i 500mila euro destinati al nuovo plesso scolastico di Piegaio, contributo straordinario della Regione Toscana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Approvato il bilancio 2025: "Comune solido" Good Things Happening in SA | How to Spot the Bubble Popping Notizie correlate Montalto di Castro, approvato il Rendiconto di gestione 2025: “Bilancio più solido e trasparente”Fiumicino, 27 aprile 2026 – Il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto di Gestione 2025, confermando, secondo quanto riferito... Bilancio, il rendiconto 2025 passa in commissione. Rodà, "Immagine di un Comune solido"La commissione Bilancio del Comune di Latina ha approvato all’unanimità dei presenti (l’opposizione era assente) il Rendiconto relativo all’anno... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Approvato il bilancio d’esercizio 2025, solido e in crescita; Ferrara Expo Approvato Bilancio 2025 Con Crescita Record; ASP, approvato il bilancio 2025: utile oltre 5 milioni e investimenti per circa 11 milioni; Approvato il bilancio consuntivo. Stanziati 4,8 milioni di euro per il territorio. Approvato il bilancio 2025: Comune solidoIl Consiglio comunale di Pescaglia ha approvato il Rendiconto della gestione 2025 con un risultato significativo rappresentato dall’avanzo ... lanazione.it Bilancio approvato, ma il nodo è il dopo: Il Consorzio socio assistenziale Alba Langhe e Roero apre il cantiere del welfare territorialeTra sostenibilità, bisogni in crescita e nuove forme di finanziamento, quattro tavoli territoriali per ridisegnare i servizi sociali del territorio in vista del prossimo triennio ... targatocn.it La giunta capitolina ha approvato una memoria per delineare i prossimi passi per restituire alla cittadinanza l'immobile - facebook.com facebook La #Cina si blinda dall’ #UE #Pechino ha approvato una legislazione per proteggere le sue #supplychain da misure straniere ostili, minando l’ #IndustrialAcceleratorAct proposto da #Bruxelles #economy #geopolitics #China #Europe Alicia García Herrero x.com