A Cottbus si svolgono gli Europei Under 23 e Junior di ciclismo su pista, con sei giorni di gare che iniziano domani e terminano domenica 12. La competizione coinvolge i migliori talenti giovanili europei, con l’Italia che mira a conquistare un numero significativo di medaglie. Le discipline in programma includono diverse specialità su pista, con atleti provenienti da vari paesi europei pronti a sfidarsi sui tracciati.

Sei giorni di gare da vivere a tutta per un evento che raggruppa il meglio del panorama continentale in ambito giovanile. Iniziano domani e si concluderanno domenica 12 i Campionati Europei di ciclismo su pista Under 23Junior. Sarà Cottbus, in Germania, la sede prescelta per ospitare una manifestazione a cui parteciperanno 485 atleti in rappresentanza di trentadue nazioni diverse. Lo spettacolo sarà garantito dall’incalzante susseguirsi di eventi che metteranno in palio ben quarantaquattro titoli. L’Italia, che lo scorso anno aveva chiuso la rassegna continentale di Anadia al secondo posto, dietro solo alla Gran Bretagna, si presenta ai nastri di partenza con un contingente di 42 elementi e l’ambizione di puntare a recitare un ruolo da assoluta protagonista. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Cottbus ospita gli Europei Under 23/Junior di ciclismo su pista. L’Italia punta ai vertici del medagliere

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