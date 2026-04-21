Emergenza ciclone Harry approvata alla Camera la norma per semplificare gli aiuti alle imprese

Da cataniatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Camera dei deputati ha approvato un emendamento che elimina l’impugnativa del Consiglio dei ministri sulla norma regionale riguardante l’obbligo del Durc. La misura mira a facilitare gli aiuti alle imprese colpite dal ciclone Harry, semplificando le procedure di accesso ai sostegni economici. Si tratta di un passaggio chiave nel percorso legislativo dedicato a migliorare la ripresa delle attività danneggiate dall’evento climatico.

Arriva un passaggio decisivo per sostenere le imprese colpite dal ciclone Harry: la Camera dei deputati ha approvato l'emendamento che supera definitivamente l’impugnativa del Consiglio dei ministri sulla norma regionale relativa all'obbligo del Durc (Documento unico di regolarità contributiva).🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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