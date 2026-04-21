Emergenza ciclone Harry approvata alla Camera la norma per semplificare gli aiuti alle imprese
La Camera dei deputati ha approvato un emendamento che elimina l’impugnativa del Consiglio dei ministri sulla norma regionale riguardante l’obbligo del Durc. La misura mira a facilitare gli aiuti alle imprese colpite dal ciclone Harry, semplificando le procedure di accesso ai sostegni economici. Si tratta di un passaggio chiave nel percorso legislativo dedicato a migliorare la ripresa delle attività danneggiate dall’evento climatico.
Arriva un passaggio decisivo per sostenere le imprese colpite dal ciclone Harry: la Camera dei deputati ha approvato l'emendamento che supera definitivamente l’impugnativa del Consiglio dei ministri sulla norma regionale relativa all'obbligo del Durc (Documento unico di regolarità contributiva).🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Notizie correlate
Ciclone Harry, nuovi aiuti alle imprese: la giunta Schifani approva 18 milioni di finanziamenti"Dopo i primi immediati ristori - dice il presidente della Regione Renato Schifani -, stiamo procedendo con la fase due" Il governo Schifani stanzia...
Ciclone Harry, Tajani in Sicilia per il sostegno alle imprese mentre partono i primi aiuti regionaliLa delegazione, nella Sala Alessi, incontrerà i rappresentanti delle comunità imprenditoriali locali per illustrare gli strumenti di supporto offerti...
Contenuti e approfondimenti
Temi più discussi: Ciclone Harry e frana di Niscemi, ok alla Camera: il testo passa ora in Senato; Addio ai 15 milioni per la Fiera del Mediterraneo: la Regione sposta i fondi sull'emergenza ciclone Harry. Il progetto per un centro congressi; Ciclone Harry, l’esenzione sulla A18 non è per tutti: all’Ars, però, la legge approvata non prevedeva limitazioni; Dl alluvioni, prorogati i termini per i rendiconti dei Comuni delle Regioni in stato di emergenza.
Ciclone Harry, arriva l'ok dalla Camera alla norma salva-contributi in SiciliaArriva un passaggio decisivo per sostenere le imprese colpite dal ciclone Harry: la Camera dei deputati ha approvato l’emendamento che supera definitivamente l’impugnativa del Consiglio dei ministri ... gds.it
Addio ai 15 milioni per la Fiera del Mediterraneo: la Regione sposta i fondi sull'emergenza ciclone Harry. Il progetto per un centro congressiLa strada per ristrutturare la Fiera del Mediterraneo si fa più lunga. Sull' area di proprietà del Comune da tempo esiste un progetto per realizzare un centro con cui intercettare il turismo di tipo m ... lasicilia.it
#Maltempo, fino a 3mila euro per i lavoratori danneggiati dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi: ecco le istruzioni per la domanda dall'#Inps https://qds.it/ciclone-harry-frana-niscemi-indennita-fondi-lavoratori-emergenza-maltempo-inps/ facebook
Emergenza maltempo, dopo il Ciclone Harry e la frana di Niscemi, è pronto un un emendamento integrativo al decreto-legge per sostenere famiglie e imprese colpite in Sicilia, Calabria e Sardegna. Obiettivo dell'intervento, definito dai Ministri #MarinaCal x.com