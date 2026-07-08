A fine marzo, durante l’incontro annuale presso la sede del Coordinamento provinciale dei presidenti dei gruppi di Protezione Civile, si è affermato che i soccorsi sono stati chiamati immediatamente. Non sono stati forniti dettagli sulla natura dell’incidente o sull’esito dell’intervento. La dichiarazione si concentra sulla tempestività delle chiamate di emergenza, senza ulteriori specifiche o commenti.

Quando, a fine marzo, nel corso dell’incontro annuale nella sede del Coordinamento provinciale dei presidenti dei gruppi di Protezione Civile della provincia, Alessandro Sandrolini (presidente della Protezione Civile di Reggio) aveva annunciato la scelta di Corneto di Toano quale sede del tradizionale campo estivo, certamente non avrebbe immaginato di trovarsi a fronteggiare un’emergenza proprio nel terreno di casa, sottoforma di una intossicazione che ha coinvolto ieri 31 persone in totale, di cui 28 bambini dagli 8 ai 12 anni. Nessuna di queste persone ha perso conoscenza e nella serata di ieri sono stati portati in pullman al pronto soccorso dell’arcispedale Santa Maria Nuova con sintomi gastrointestinali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ci siamo attivati subito chiamando i soccorsi"

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