È stato avviato l’iter per la manutenzione straordinaria degli impianti di videosorveglianza. La sindaca ha confermato l’attivazione delle procedure in risposta alle richieste del gruppo consiliare ‘Insieme per Ostellato’. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di intervento o sui costi previsti. La questione era stata sollevata recentemente da alcuni esponenti dell’opposizione, che avevano evidenziato lo stato di abbandono degli impianti.

"Avviato l’iter per la manutenzione straordinaria degli impianti di videosorveglianza ". Arriva la risposta della sindaca Elena Rossi (foto) sul tema della videosorveglianza, dopo la sollecitazione espressa dal gruppo consiliare ‘Insieme per Ostellato ’. "Tra le priorità del programma di governo della mia amministrazione, presente anche nel programma elettorale, è previsto l’adeguamento e il potenziamento dell’attuale impianto di videosorveglianza, che sappiamo necessita di interventi di manutenzione e aggiornamento". Così la sindaca Rossi. "Per il potenziamento dell’impianto sono già avvenuti nei mesi scorsi incontri tra l’amministrazione e le forze dell’ordine, per definire le esigenze di pubblica sicurezza da tradurre nei lavori da realizzare sull’impianto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La videosorveglianza? Ci siamo già attivati"

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