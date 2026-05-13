Tre turisti e un giovane italiano sono risultati negativi ai test per l’hantavirus, secondo quanto comunicato dalle autorità sanitarie. Il ministro della Salute ha dichiarato che il rischio di diffusione è molto basso e che fin dall’inizio sono state prese misure di controllo e monitoraggio. Le autorità europee e nazionali continuano a seguire la situazione, che al momento non desta preoccupazioni particolari.

«Il rischio è molto basso, lo dicono le autorità sanitarie europee e lo confermiamo noi come ministero della Salute. Voglio quindi che i cittadini stiano tranquilli». Queste le parle del ministro della Salute, Orazio Schillaci, che in un’intervista a La Repubblica ha confermato la preparazione italiana sul contagio da Hantavirus. Hantavirus, negativi i test sui turisti e sul 25enne calabrese. Un turista inglese e il suo accompagnatore, che erano arrivati a Milano dopo aver viaggiato sul volo Sant’Elena-Johannesburg dove c’era la moglie della prima vittima dell’agente patogeno, sono risultati negativi al test eseguito mercoledì sera. I due erano stati ricoverati all’ospedale Sacco in quarantena per precauzione.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Hantavirus, negativi tre turisti e un 25enne italiano. Schillaci: «Il rischio è molto basso, ma ci siamo attivati subito»

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