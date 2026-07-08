Choc a Palermo pretende la carrozzina elettrica ma manca un documento | 53enne perde la testa e accoltella un medico al volto

Notizia in breve

Un uomo di 53 anni ha aggredito con un coltello un medico nel centro Asp di Palermo dopo aver richiesto una carrozzina elettrica per un familiare e aver scoperto di non avere un documento necessario. La violenza è avvenuta improvvisamente, con il paziente che ha colpito il medico al volto. La richiesta di un documento mancante ha scatenato l’aggressione, e il medico è rimasto ferito durante l’attacco.