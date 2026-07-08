Choc a Palermo pretende la carrozzina elettrica ma manca un documento | 53enne perde la testa e accoltella un medico al volto
Un uomo di 53 anni ha aggredito con un coltello un medico nel centro Asp di Palermo dopo aver richiesto una carrozzina elettrica per un familiare e aver scoperto di non avere un documento necessario. La violenza è avvenuta improvvisamente, con il paziente che ha colpito il medico al volto. La richiesta di un documento mancante ha scatenato l’aggressione, e il medico è rimasto ferito durante l’attacco.
La richiesta di una carta mancante scatena la furia e la violenza gratuita di un 53enne, e a farne le spese è stato un medico in servizio al centro Asp di Via Arcoleo a Palermo, accoltellato all’improvviso dall’uomo arrivato negli uffici dell’Azienda sanitaria provinciale per chiedere una carrozzina elettrica per un familiare. incredibile ma vero, malgrado la frequenza inquietante delle aggressioni ai camici bianchi e personale sanitario degli ospedali d’Italia, non ci anestetizza mai allo choc. E allora, è successo ancora: una motivazione banale, inesistente (un documento mancante), o il richiamo al rispetto delle regole, o semplicemente la... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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