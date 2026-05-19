Ladispoli centro estetico abusivo con attestato falso | denunciata la titolare

Una donna è stata denunciata a Ladispoli per aver gestito un centro estetico senza autorizzazioni e con un attestato di estetista falsificato. La titolare aveva attirato clienti attraverso il passaparola, offrendo servizi di bellezza senza le necessarie qualifiche ufficiali. Durante un controllo, le forze dell’ordine hanno scoperto che il certificato presentato dalla donna era stato alterato. L’attività è stata immediatamente chiusa e la donna è stata portata in caserma.

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