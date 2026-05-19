Ladispoli centro estetico abusivo con attestato falso | denunciata la titolare
Una donna è stata denunciata a Ladispoli per aver gestito un centro estetico senza autorizzazioni e con un attestato di estetista falsificato. La titolare aveva attirato clienti attraverso il passaparola, offrendo servizi di bellezza senza le necessarie qualifiche ufficiali. Durante un controllo, le forze dell’ordine hanno scoperto che il certificato presentato dalla donna era stato alterato. L’attività è stata immediatamente chiusa e la donna è stata portata in caserma.
Ladispoli, 19 maggio 2026 – Era riuscita a costruirsi una clientela fedele grazie al passaparola e a un attestato da estetista risultato poi “clonato”. Dietro l’apparenza di un centro estetico molto frequentato, però, secondo gli investigatori si nascondeva un beauty lab abusivo, gestito da una donna di origini cinesi senza la necessaria abilitazione professionale. A scoprirlo sono stati gli agenti del Commissariato di Polizia di Ladispoli, nell’ambito di un’attività di controllo avviata dopo alcune indagini su una presunta rete di trattamenti estetici illegali. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, la titolare si era affermata nella zona proponendo trattamenti personalizzati a un gruppo ormai consolidato di clienti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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