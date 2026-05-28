Lavoratori in nero e telecamere abusive per spiarli | chiuso ristorante-pizzeria

Un ristorante-pizzeria è stato chiuso dopo aver scoperto lavoratori in nero senza contratto né visite mediche. Sono stati trovati estintori mancanti e telecamere installate all’interno per monitorare i dipendenti senza autorizzazione. La mancanza di documentazione e la presenza di dispositivi di sorveglianza illegali sono state le motivazioni principali del provvedimento. Nessuna persona è stata coinvolta pubblicamente.

Lavoratori senza contratto, nessuna visita medica, estintori assenti e telecamere puntate sui dipendenti senza alcuna autorizzazione. È il quadro emerso mercoledì mattina all'interno di una pizzeria-kebab di Darfo Boario Terme, durante un'ispezione dei carabinieri della Compagnia di Breno. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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