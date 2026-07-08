La pieve di San Giovanni Evangelista a Monterappoli è stata chiusa a causa di rischi strutturali. La decisione è stata confermata da un rappresentante ecclesiastico. Da giorni aumentano gli appelli per il recupero dell’edificio, considerato un patrimonio storico. La chiesa, di origine romanica, non è accessibile al pubblico e si attendono interventi di messa in sicurezza. Nessuna data è stata ancora comunicata per la riapertura.

L’antica, monumentale pieve di San Giovanni Evangelista a Monterappoli è chiusa. Il motivo starebbe nella precarietà di alcune strutture. La conferma della chiusura è giunta da don Guido Engels, proposto di Empoli. Ci si è messi in contatto con don Guido dopo che si erano rincorse voci in tal senso, che avevano fatto breccia sia nel forum del ‘Fai’, Fondo Ambiente Italiano, sia sulla pagina di Facebook pubblica ‘Le Chiese d’Italia’, dove addirittura un post di qualche giorno fa afferma che San Giovanni "è una pieve che rischia di crollare", pur essendo una di quelle più importanti lungo il percorso della via Francigena. Sul ‘Fai’, da tempo è presente l’appello a fare qualcosa per ripristinare questa bellissima chiesa che è anche uno dei principali monumenti di Empoli e della Valdelsa: risale, secondo un’iscrizione, al 1165. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chiusa la Pieve romanica. Si moltiplicano gli appelli per il recupero della chiesa

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