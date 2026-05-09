Fossacesia | la chiesa romanica di Villa Scorciosa apre le porte

A Fossacesia, la chiesa romanica di Villa Scorciosa ha recentemente aperto le sue porte al pubblico. L'edificio conserva un antico affresco nascosto dietro l'altare di San Silvestro, di cui si sta studiando il contenuto e la provenienza. La chiesa è collegata anche alla storia di San Francesco, con alcuni elementi che suggeriscono un legame tra il luogo e la figura del santo. Sono in corso approfondimenti su questi aspetti storici e artistici.

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