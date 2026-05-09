Fossacesia | la chiesa romanica di Villa Scorciosa apre le porte
A Fossacesia, la chiesa romanica di Villa Scorciosa ha recentemente aperto le sue porte al pubblico. L'edificio conserva un antico affresco nascosto dietro l'altare di San Silvestro, di cui si sta studiando il contenuto e la provenienza. La chiesa è collegata anche alla storia di San Francesco, con alcuni elementi che suggeriscono un legame tra il luogo e la figura del santo. Sono in corso approfondimenti su questi aspetti storici e artistici.
? Punti chiave Cosa nasconde l'antico affresco dietro l'altare di San Silvestro?. Come si intreccia la storia di questa chiesa con San Francesco?. Perché questo luogo medievale è una tappa chiave del Cammino della Pace?. Quali segreti rivelano le pietre romaniche del complesso della Scorciosa?.? In Breve Evento organizzato da Archeoclub di Lanciano con patrocinio del Comune di Fossacesia.. Orari di visita previsti per domenica 10 maggio dalle 10:00 alle 18:00.. Sito benedettino dell'XI secolo legato all'Abbazia di San Giovanni in Venere.. Tappa del Cammino della Pace tra L'Aquila e Monte Sant'Angelo.. Domenica 10 maggio, la piccola comunità...🔗 Leggi su Ameve.eu
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