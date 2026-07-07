Dopo 28 anni, Bradley Pike, fratello di una vittima, ha dichiarato di credere che Chico Forti, condannato all'ergastolo per l’omicidio, non sia l’autore del delitto. Pike ha affermato che rimarrà in Italia fino a quando Forti non sarà liberato, contestando la condanna e sostenendo l’innocenza dell’imprenditore. La vicenda riguarda un caso di omicidio avvenuto anni fa, con Forti che sostiene di essere stato ingiustamente condannato.

Bradley Pike contesta la condanna e annuncia: resterò in Italia finché non sarà libero Bradley Pike, fratello di Dale Pike, torna a parlare del caso che da anni circonda Chico Forti e lo fa con parole nette: secondo lui, l'imprenditore trentino condannato all'ergastolo per l'omicidio del frat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chico Forti, Bradley Pike si schiera con l'italiano 28 anni dopo l'omicidio: "Lui non ha ucciso mio fratello"

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