Una ciclista è stata investita e uccisa da un camion a Milano lunedì sera. La vittima, descritta come una donna elegante, gentile e creativa, aveva cambiato vita dedicandosi all’arte. Un testimone ha riferito di aver sistemato la catena della bicicletta e controllato i freni della donna poco prima dell’incidente, poiché aveva segnalato rumori provenienti dal deragliatore. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

«Lunedì sera le avevo sistemato la catena della bicicletta perché avevo sentito che faceva rumore. Il deragliatore era messo male. Le ho anche controllato i freni». A parlare è Fabio Marrone, 57 anni, custode del palazzo in via Ajraghi dove da anni viveva Laura Ghirardi, 67 anni, travolta e uccisa ieri da un camion mentre era in sella alla sua bicicletta in via Colleoni. «Mi vengono un po’ i brividi perché su quella bicicletta ci ho messo le mani cento volte». La donna era solita girare in bici. Quella grigia e rossa metalizzata rimasta accartocciata sotto il camion all’incrocio con via Gattamelata, al Portello, a quasi tre chilometri da casa. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Chi era Laura Ghirardi, la ciclista travolta e uccisa dal camion a Milano: «Donna elegante, gentile e creativa Aveva cambiato vita per l’arte»

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